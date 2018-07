Düsseldorf - Maskierte sprengen Geldautomat in Düsseldorfer Bankfiliale

Düsseldorf.

Drei Maskierte haben in einer Düsseldorfer Bankfiliale einen Geldautomaten gesprengt. Die unbekannten Täter seien nach der Explosion am frühen Mittwochmorgen in einer dunklen Limousine geflohen, teilte die Polizei mit. Eine Großfahndung mit Hubschrauber blieb zunächst erfolglos.