Niederkrüchten.

Ein schrecklicher Anblick bot sich den Rettern nach einem Autounfall in Niederkrüchten nördlich von Wegberg am Sonntag: In einem auf der Seite liegenden Auto fanden sie die verbrannte Leiche eines Mannes. Der Körper war auf der Bundesstraße 221 hinter dem Steuer des Autowracks eingeklemmt, teilte die Polizei mit.