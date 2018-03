Berg en Terblijt/NL. Im niederländischen Berg en Terblijt sind am Sonntag ein Mann und sein Hund tot aufgefunden worden. Sie sind vermutlich durch eine Kohlenmonoxidvergiftung umgekommen. Die Polizei ermittelt.

Wie das Nachrichtenportal 1limburg.nl berichtet, wurde das 23-jährige Opfer bewusstlos in seinem Haus in der Stadt nahe Valkenburg, etwa 20 Kilometer westlich von Aachen, gefunden. Er wurde wiederbelebt und danach in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb er schließlich. Die Ermittlungen der Polizei dauern am Montag noch an, allerdings wird vermutet, dass der Mann an einer Kohlenmonoxidvergiftung starb.