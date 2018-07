Düsseldorf - Mann sticht Flughafen-Mitarbeiter mit Messer in den Kopf

Düsseldorf.

Am Düsseldorfer Flughafen hat ein Mann einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes mit einem Messer in den Kopf gestochen. Im Ankunftsbereich des Flughafens habe sich der 24-Jährige dem Mitarbeiter am frühen Dienstagmorgen von hinten genähert und ihm unvermittelt einmal mit dem Messer in den Kopf gestochen, sagte ein Sprecher der Polizei.