Das Orkantief „Friederike” hat einem Mann in Emmerich am Niederrhein das Leben gekostet. Nach Polizeiangaben von Donnerstag wurde der Mann auf einem Campingplatz am Rhein in Emmerich-Elten von einem Baum erschlagen.

Er sei sofort tot gewesen. Weitere Einzelheiten konnte die Polizei zunächst nicht nennen. Der Einsatz laufe noch, sagte ein Polizeisprecher.