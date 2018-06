Köln - Mann aus Raum Aachen löst Polizei-Großeinsatz im Kölner Dom aus

Köln.

Der Kölner Dom ist evakuiert und nach Sprengstoff abgesucht worden, nachdem ein Mann mit einem Transporter vorgefahren und mehrmals in den Dom gelaufen war. Der 26-Jährige aus dem Raum Aachen habe sich auffällig verhalten und sei von Polizisten in Gewahrsam genommen worden, teilte die Polizei am Freitag mit.