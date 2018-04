Mönchengladbach - Mann auf Campingplatz getötet: Zwei weitere Verdächtige festgenommen

Mönchengladbach. Im Fall eines auf einem Campingplatz am Niederrhein getöteten 54-Jährigen sind zwei weitere Männer festgenommen worden.

Die beiden 23-Jährigen wurden am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt, wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Mönchengladbach mitteilten. Ihnen wird eine Tatbeteiligung und gemeinschaftlicher Mord vorgeworfen. Weitere Details wollen die Ermittler bei einer Pressekonferenz an diesem Freitag bekannt geben.

Mitte März hatten Ermittler bereits die 51 Jahre alte Lebensgefährtin des Opfers und ihren 20-jährigen Sohn festgenommen. Beide sitzen wegen gemeinschaftlichen Mordes in Untersuchungshaft.

Der 54-Jährige war Mitte Januar tot in seinem Wohnwagen auf dem Campingplatz in Niederkrüchten bei Mönchengladbach gefunden worden. Die rechtsmedizinische Untersuchung hatte ergeben, dass der Mann durch stumpfe Gewalteinwirkung gegen Kopf und Oberkörper gestorben war.