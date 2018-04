Köln/Düsseldorf - Mammut-Baustelle im Rheinland gestartet: Bundesweite Auswirkungen, Bahn zufrieden

Köln/Düsseldorf. Auf der bundesweit wichtigen Bahn-Strecke zwischen Köln und Düsseldorf ist seit dem frühen Montagmorgen eine Mammut-Baustelle in Betrieb. Die Fernbahngleise zwischen Köln-Mülheim und Düsseldorf-Benrath sind für sechs Wochen komplett gesperrt. Lediglich die S-Bahngleise für den regionalen Verkehr stehen noch zur Verfügung.

Auf den Fernverkehr hat die Sperrung große Auswirkungen: So fährt die Hälfte der täglich 160 Fernzüge den Düsseldorfer Hauptbahnhof in dieser Zeit nicht mehr an.

Der Grund für die Sperrung auf dem Fernbahngleis sind umfangreiche Sanierungsarbeiten, die bis zum 19. Mai andauern sollen. In dieser Zeit werden rund 43 Kilometer Schienen und 22 Kilometer Kabel ausgetauscht, 36.000 Schwellen und 26.000 Tonnen Schotter ersetzt. Insgesamt investiert die Bahn nach eigenen Angaben 11,5 Millionen Euro.

Die Bahn zeigt sich zum Auftakt der Baustelle bislang zufrieden. Es gebe zwar zahlreiche Ausfälle, mit diesen war aber gerechnet worden, sagte ein Bahnsprecher am Montagmorgen. „Bislang haben wir nur eine verspätete S-Bahn und einen IC, der ebenfalls wegen einer Signalstörung zu spät unterwegs ist.” Beide Verspätungen hätten mit der Baustelle nichts zu tun. Das befürchtete Chaos blieb auch am Düsseldorfer Hauptbahnhof aus, viele Bahnen im Rheinland waren normal besetzt.

Der Start in die Woche dürfte etliche Pendler dennoch Nerven gekostet haben. Ein verärgerter Lehrer an einer Düsseldorfer Schule war nach eigener Aussage mehr als eine halbe Stunde früher aufgestanden und mit einem Mietwagen zum Kölner Hauptbahnhof gefahren. „Und jetzt fällt gleich mal mein Zug aus, den ich mir ausgesucht hatte”, ärgerte er sich am frühen Morgen.

Auch mehrere andere Fahrgäste hatten auf einen Regionalexpress gesetzt, der eigentlich nicht von den Bauarbeiten betroffen sein sollte - und nach ihrer Aussage trotzdem ausfiel. „Ich nehme es mit Galgenhumor”, sagte der 35 Jahre alte Pendler Stefan Lagemann. „Ein bisschen habe ich auch damit gerechnet.”