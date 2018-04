Köln - Mammut-Baustelle: Bahn zieht positive Zwischenbilanz

Köln.

Bei den Bauarbeiten zwischen Köln und Düsseldorf ist die Bahn nach zweieinhalb Wochen gut im Plan. Die Arbeiten verliefen ohne Verzögerung und der Ersatzfahrplan werde wie geplant eingehalten, sagte ein Bahnsprecher am Mittwoch. Am Donnerstag (11.00) will die Bahn in Köln bei einer Baustellenbesichtigung offiziell Zwischenbilanz ziehen.