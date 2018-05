Region Aachen/Düren/Heinsberg: Mainacht größtenteils ruhig

Region. Es stürmt den zweiten Abend in Folge, aber die Mainacht verlief ruhig für Polizei und Feuerwehr in der Region. Es gab kaum Auffälligkeiten, oft sprachen die Leitstellen von Aufkommen wie an normalen Wochenenden.

In Aachen und der Städteregion verlief die Mainacht nach Aussage der Polizei verhältnismäßig ruhig. Es habe weniger Einsätze als im letzten Jahr gegeben. Mehr Angaben konnte die Leitstelle noch nicht machen, eine genauere Analyse erfolge erst am Mittwoch.

Die Mainacht im Kreis Düren verlief ohne größere Zwischenfälle. Die Polizei musste zwischen 18 Uhr und 6 Uhr insgesamt 40 Mal zu Einsätzen mit Mainachtbezug ausrücken. Gegenüber dem Vorjahr stellte das eine deutliche Steigerung dar. Die Mehrzahl der Einsätze wurde durch Ruhestörungen und Streitigkeiten verursacht.

Die Beamten mussten insgesamt 23 Mal für Ruhe sorgen. Diese Einsätze verliefen insgesamt ohne nennenswerte Vorkommnisse. Sechs Mal musste die Polizei wegen Körperverletzung ausrücken, wobei 11 Personen verletzt wurden.

So gerieten scheinbar grundlos zwei Gäste einer Gaststätte auf der Tivolistraße gegen 22.45 Uhr in Streit. Im Verlauf schlug ein 32-jähriger Merzenicher einem 29-jährigen Dürener mit der Faust in das Gesicht und verletzte diesen dabei leicht. Als die herbeigerufenen Polizeibeamten den Sachverhalt klären wollten, zeigte der alkoholisierte 32-jährige sich völlig uneinsichtig, beleidigte die Beamten und schlug mit den Armen nach ihnen.

Gegen 23.30 Uhr gerieten ein 55-jähriger aus Merzenich und seine vier Söhne im Alter zwischen 17 und 30 Jahren mit dem Wirt einer Gaststätte auf der Eberhard-Hoesch-Straße in Streit. Als dieser die deutlich alkoholisierten Männer seiner Gaststätte verweisen wollte, eskalierte die Situation und es entwickeltelte sich eine wüste Schlägerei, in deren Verlauf vier Personen leicht verletzt wurden.

Die Polizei im Kreis Heinsberg sprach ebenfalls von einer ruhigen Schicht, die kaum mehr Einsätze als am Wochenende beinhaltete. Es habe die ein oder andere Körperverletzung gegeben, aber insgesamt sei es unauffällig geblieben. Zwischen 20 Uhr und 6 Uhr musste die Polizei insgesamt zu 81 Einsätzen ausrücken, davon 14 wegen Ruhestörung, sechs wegen Körperverletzung oder Randalierer. Zweimal leisteten Unruhestifter Widerstand gegen Beamte.

Auch im Kreis Euskirchen blieb es eher ruhig, es gab 20 Einsätze überwiegend wegen Ruhestörungen, Sachbeschädigungen, Streitigkeiten und Körperverletzungsdelikten. Tragisch endete dabei ein Vorfall in Rupperath, wo drei Personen durch eine Motorsäge verletzt wurden. Fünf junge Männer aus einem Nachbarort hatten sich gegen 03.00 Uhr aufgemacht, um den Maibaum in Rupperath zu fällen. Da dieser jedoch noch sehr gut bewacht wurde, nahmen vier von ihnen von dem gefassten Plan Abstand. Ein 23-Jähriger aus der Gruppe lief jedoch weiter zum Festplatz und startete die mitgebrachte Motorsäge, was hier zu Angst und Schrecken führte. Bei dem Versuch seiner Freunde, ihm die laufende Säge abzunehmen, wurden zwei Personen leicht verletzt. Schwere Verletzungen erlitt der 23-Jährige selbst, als er die Kontrolle über die Säge verlor.

Im Rhein-Erft-Kreis verlief die Mainacht ebenfalls recht unauffällig. Das Einsatzaufkommen bewegte

sich auf dem Niveau einer „normalen“ Samstagnacht am Wochenende. Im Zeitraum von 18 Uhr bis 6 Uhr verzeichnete die Polizei 162 Einsätze. Unter anderem ging es bei diesen um Körperverletzung/Schlägerei (11 Einsätze), Randalierer (6), Streit (7), Hilflose Person (4) und Ruhestörung (26).

Witterungsbedingt wurden neun Einsätze wahrgenommen. Zumeist waren aufgrund des starken Windes Äste und Bäume umgeknickt, die auf Gehweg oder Fahrbahn lagen.

Während kräftige Windböen durch die Region bliesen und viel Regen mit auf die Straßen wehten, blieben die meisten Partygänger zu Beginn des Abends noch in den Häusern. Da der Sturm sich aber nicht so heftig zeigte, wie noch in der Nacht von Sonntag auf Montag, blieben auch ernsthafte Einsätze für Polizei und Rettungskräfte vorerst aus. Bis 22.30 Uhr verzeichneten die Leitstellen kaum eingehende Einsätze aufgrund des partyreichen Abends. Sturmböen von bis zu 100 km/h fegten die ganze Nacht über den Raum Aachen hinweg.