Karlspreis 2018: Emmanuel Macron in Aachen

Aachen. Der französische Präsident Emmanuel Macron wurde am Mittwochabend in Aachen mit großem Applaus empfangen. Mit Verspätung landete der Karlspreisträger, der am Abend den Dom besichtigte und anschließend beim Open-Air-Festival „Karlspreis Live“ auftrat. Dort warb er leidenschaftlich für ein vereintes Europa.

Ursprünglich sollte er gegen 17.30 Uhr den Aachener Dom besichtigen. Das Programm wurde etwa eine Stunde verspätet durchgeführt. Die musikalische Darbietung des Domchors musste dagegen ganz gestrichen werden.

Nicht nur viele Medienvertreter und Sicherheitskräfte, auch Tihange-Gegner erwarteten die Ankunft von Emmanuel Macron in der Kaiserstadt. Die Lage blieb durchgehend friedlich, auch wenn die vielen Scharfschützen auf den Dächern die Aufmerksamkeit der Passanten auf sich zogen.

Beim Rahmenprogramm „Karlspreis Live“ begrüßte Jürgen Linden das Publikum mit einer Rede zur Lage der Europäischen Union und machte dem Präsidenten Frankreichs bereits Mut trotz der schlechten Wetterprognose für Christi Himmelfahrt: „Selbst wenn es in Aachen morgen regnet wissen Sie alle: in Aachen regnet es schöner als anderswo!“ Danach kamen die diesjährigen Jugendkarlspreisträger auf die Bühne, die mit einem Applaus des immer größer werdenden Publikums begrüßt wurden.

„Les boules de feu“ aus Reimes überbrückten die Wartezeit mit Blasmusik und sorgten für eine kleine pro-europäische Party. Dann war es endlich soweit: Emmanuel Macron wurde mit „Sweet Dreams“ auf dem Katschhof und MGMTs „Kids“ auf der Bühne begrüßt, das Publikum klatschte und sang mit. Auf Deutsch begrüßte der 40-Jährige das Publikum und freute sich, „diesen Tag Europas mit Ihnen teilen zu dürfen.“ Zusammen mit den Jugendkarlspreisträgern hatte er zwischendurch auch noch Zeit für ein paar Selfies.

Positiv hob er auch die Städtefreundschaft zwischen Aachen und Reims hervor. „Wir glauben an Europa. Europa ist keine Selbstverständlichkeit und muss immer neu erobert und erfunden werden. Und die Begeisterung von Ihnen allen, von den jungen Europäern, die hier ausgezeichnet wurden, ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Heute sind Diejenigen, die die Verantwortungen und Ambitionen haben, verantwortlich dafür, dass ihre Ambition und ihr Ehrgeiz noch weiter geht als unsere Ambition, um ein neues Europa zu errichten“, betonte der bekennende Pro-Europäer zu beginn.

Vor den zahlreichen Zuschauern interviewte Bernd Mathieu, Chefredakteur unserer Zeitung, Emmanuel Macron live und fragte auch nach der Zusammenarbeit mit Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel. Macron betonte, wie nah sich die Länder stehen und forderte vehement bessere Zusammenarbeit in ganz Europa und trat für eine gemeinsame Wirtschaftspolitik ein. „Ich glaube, wir haben die Verantwortung über unsere Generationen hinaus zu sehen, unsere Ängste, unsere Egoismen und unseren Zorn zu überwinden, um zu dem Europa zu kommen, das wir neu erfinden müssen. Dazu bedarf es einer deutsch-französischen Zusammenarbeit und viel mehr darüber hinaus“, so der Gründer der französischen Partei „La République en Marche“.

Wir berichten aktuell weiter.

Der Programmablauf des Macron-Besuches

Im Anschluss an das Programm am Katschhof wird Emmanuel Macron in die Aula Carolina in der Pontstraße gehen, um sich dort mit geladenen Gästen zum Vorabend-Dinner zu treffen.

Am Tag der Preisverleihung selbst wird Emmanuel Macron um 9 Uhr das Pontifikalamt im Aachener Dom besuchen. Später finden trinationale Gespräche im Dienstzimmer des Oberbürgermeisters Marcel Philipp statt, zu denen auch Bundeskanzlerin Angela Merkel und der ukrainische Staatspräsident Petro Poroschenko eingeladen sind.

Der Festakt der Verleihung beginnt um 11.15 Uhr im Krönungssaal. Im Anschluss folgt das „Bad in der Menge“ auf dem Katschhof. Bei dieser Gelegenheit will Macron nicht nur die Aachener Bürger begrüßen, sondern auch so viele Hände wie möglich schütteln.

Die Begegnung mit den RWTH-Studenten im neuen Hörsaalzentrum CARL ist zwar nicht öffentlich zugänglich, wird aber ab 14.30 Uhr live auf Phoenix übertragen.