Blankenheim - Lückenschluss der A1 in der Eifel macht Bogen um das Haselhuhn

Blankenheim.

Die Autobahn 1 soll beim Lückenschluss in der Eifel einen Bogen um das geschützte Haselhuhn machen. Das nordrhein-westfälische Verkehrsministerium stellte am Freitag seine optimierte Trassenführung vor. Demnach sollen potenzielle Lebensräume des Haselhuhns in einem Bogen umfahren werden. Außerdem sei ein knapp 600 Meter langer Tunnel geplant, damit ein großes Waldgebiet oberhalb des Ahrtals weniger durchschnitten wird.