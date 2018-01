Köln - Loch in Rollbahn: Zeitweise keine Landungen am Flughafen Köln möglich

Köln.

Ein Loch in der Rollbahn hat zu vielen Verspätungen und einem zeitweisen Landeverbot am Flughafen Köln/Bonn geführt. Starts waren nach Angaben des Airports am Dienstagvormittag nur bedingt möglich, zehn Flüge mussten umgeleitet werden. Zudem seien zwei Ankünfte gestrichen worden.