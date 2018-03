Dortmund/Leverkusen - Lkw-Unfälle auf A1 und A3 verursachen kilometerlange Staus

Dortmund/Leverkusen.

Drei Lkw-Unfälle haben am Freitag in Nordrhein-Westfalen auf den stark befahrenen Autobahnen 1 und 3 für ein Verkehrschaos gesorgt. Auf der A1 brannte am Freitagmorgen zwischen dem Westhofener Kreuz und Hagen-Nord ein Lkw aus, am Kreuz Dortmund krachte ein Autotransporter auf einen Kleinlaster. Auf der A3 bei Leverkusen kam ein Lkw-Gespann von der Fahrbahn ab.