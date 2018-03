Wijlre/NL - Leiche in ausgebranntem Wohnwagen gefunden: Keine Hinweise auf Verbrechen

Wijlre/NL.

Die am Sonntagnachmittag in einem ausgebrannten Wohnwagen gefundene Leiche weist laut niederländischer Polizei keine Zeichen eines Gewaltverbrechens auf. Die Polizei war am Sonntag im niederländischen Wijlre zu einem brennenden Wohnwagen gerufen worden, in dem sie dann die Leiche eines Mannes fand.