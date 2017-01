Aachen.

Als vergangene Woche der Prozess beginnen sollte, waren alle erschienen, nur der Angeklagte nicht, Murat S. aus Baesweiler. Es war der Tag seines 37. Geburtstages, aber das war kein Grund, schon wieder nicht vor Gericht zu erscheinen. Immerhin ging es um einen Fall, an dessen Ende eine junge Frau gestorben war, deren Leiche einige Straßenarbeiter am Abend des 15. Mai 2014 in einem Gebüsch an der Autobahn 44 gefunden hatten, ein paar Hundert Meter vor der Abfahrt Aachen-Brand.