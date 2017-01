Aachen.

Der Lehrerverband VBE NRW bemängelt, dass Anforderungen an Lehrer und die Ausstattung an Schulen in „keinem gesunden Verhältnis“ zueinander stehen. In einer vom Verband Bildung und Erziehung in Auftrag gegebenen repräsentativen Forsa-Umfrage hatten 41 Prozent der Lehrer angegeben, dass die Umsetzung von Integration und Inklusion das größte Problem an ihrer Schule sei.