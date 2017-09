Eschweiler.

Karstadt, Schlecker, Hertie: die Leerstände haben Namen – und sind ein Alptraum in vielen Innenstädten. Fast überall in der Republik haben Firmenpleiten große Lücken ins Geschäftsgefüge der Städte gerissen. Lücken, die mancherorts bald wieder geschlossen werden konnten. Manchmal aber auch nicht. Wie in Eschweiler.