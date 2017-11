Verbindung zu Pariser Attentätern

Eine Zelle islamistischer Terroristen hatte in Brüssel am 22. März 2016 zunächst am Flughafen und eine Stunde später in der Metrostation Maelbeek Bomben gezündet. 35 Menschen starben, über 300 wurden verletzt. Während drei Hauptverdächtige bei den Selbstmordanschlägen umkamen, wartet Mohammed Abrini, ein Belgier mit marokkanischen Wurzeln, in Untersuchungshaft auf seinen Prozess. Der „Mann mit dem Hut“ war auch im Flughafen, war dann aber geflohen und einen Monat später festgenommen worden.

Neun weitere Verdächtige warten auf ihren Prozess. Ihnen wird ebenfalls Mord, versuchter Mord oder Beteiligung im Zusammenhang mit einem terroristischen Attentat vorgeworfen. Die Behörden haben längst festgestellt, dass es eine Verbindung zu den Pariser Attentätern vom November 2015 gibt.