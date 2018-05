Bedburg - Lastzug stürzt um: A61 wieder frei

Bedburg. Bei einem Unfall mit einem Lastwagen auf der Autobahn A61 zwischen Kreuz Jackerath und Kreuz Kerpen ist am Montagmorgen der 37-jährige Fahrer schwer verletzt worden. Die Autobahn musste zwischen Jackerath und Bedburg voll gesperrt werden. Der Stau erreichte zeitweise zehn Kilometer Länge. Die Sperrung wurde am Abend wieder aufgehoben.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben eines Sprechers der zuständigen Autobahnpolizei Köln um 6.50 Uhr. Der in Richtung Kreuz Kerpen/Koblenz fahrende Silotransporter geriet in einem Baustellenbereich zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und auf die seitliche Böschung. Als der Fahrer versuchte, die Kontrolle über den 40-Tonner zurückzugewinnen, geriet dieser ins Schlingern, krachte gegen die linke Leitplanke und stürzte schließlich um. Der Sattelschlepper blockierte beide Fahrspuren, die Ladung verteilte sich auf dem Asphalt.

Der Fahrer wurde zwar entgegen ersten Meldungen nicht in seiner Kabine eingeklemmt, erlitt aber schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus, nach ersten Angaben hatte er sich offenbar einen Knochenbruch zugezogen.

Die Autobahmeisterei Titz sperrte die A61 in Richtung Kerpen voll. Der havarierte Lastwagen kann nicht aufgerichtet werden kann, ehe die aus Maismehl bestehende Ladung abgepumpt ist. Ein Speziafahrzeug dafür wurde angefordert. Auch müsse die beim Unfall beschädigte Fahrspurbegrenzung - eine spezielle Leitplanke am Baustellenbereich - wieder repariert werden. Der Verkehr staute sich kilometerlang. „Aufgrund von Schaulustigen bildete sich auf der Gegenfahrbahn ein Stau von 8000 Metern“, hieß es in einer Pressemeldung der Polizei.

Hieß es zunächst noch, die Bergung werde sich voraussichtlich bis etwa 16 Uhr hinziehen, dauerte die Sperrung am Ende noch bis knapp 22 Uhr an.

Die Polizei riet Verkehrsteilnehmern, den Unfallbereich weiträumig zu umfahren. Ab Kreuz Jackerath wird der Verkehr über die A44 in Richtung Aachen geleitet. Eine mögliche Umleitung führt ab Jülich-Ost über die Bundesstraße B55 bis Bergheim und dort wieder auf die A61. Alternativ bietet sich an, über die A44 bis zum Kreuz Aachen und dort auf die A4 Richtung Köln zu fahren.

Die Autofahrer hinter der Unfallstelle mussten viel Geduld haben: Es dauerte bis gegen 11 Uhr, bis sie wenden durften und zur nächsten Abfahrt zurückfahren konnten.