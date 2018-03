Aachen.

Bei den neuen Pflastersteinen für den Templergraben in Aachen hat man noch die Zertifizierung des Händlers überprüft. Stammte das Material auch wirklich aus fairem Handel oder wurden die Steine von Kindern in Indien behauen? Seit 2011 ist Aachen schließlich eine von 2000 „Fair Trade Towns“ in weltweit 30 Ländern. Der Straßenbau ist nur ein Bereich, in dem das Bündnis „Fairhandel(n)“ in Aachen scharf aufpasst und aufklärt.