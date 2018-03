Düsseldorf - Laschet will bei Tihange mit Belgien weiter „Klartext reden“

Laschet wirft unserer Zeitung „falsche Berichterstattung“ vor

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat unserer Zeitung in der Aktuellen Stunde eine falsche Berichterstattung vorgeworfen. „Die Aachener Nachrichten, die zuerst der Falschmeldung von Oliver Krischer aufgesessen waren, schreiben heute: ,Niemand erwartet ernsthaft, dass Gespräche von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, Bundesumweltministerin Barbara Hendricks oder nun eben Andreas Pinkwart mit Belgien zum sofortigen Abschalten der umstrittenen Pannenmeiler führen. Das wäre naiv. Doch ein guter Austausch kann helfen, eine gemeinsame energiepolitische Zukunft zu gestalten. Ein Anfang dafür ist gemacht.‘“

Es handelt sich jedoch nicht um eine Falschberichterstattung. Der Dürener Bundestagsabgeordnete Oliver Krischer (Grüne) hatte über den Fraktionschef der belgischen Grünen, Jean-Marc Nollet, die zuständige Ministerin Marie-Christine Marghem gefragt, wann sie zuletzt in Kontakt mit der NRW-Landesregierung gestanden habe.

Laschet hatte in einem Interview gesagt, er stehe in Sachen Tihange mit Belgien bereits in Verhandlungen. Ein Treffen mit dem belgischen Premier Charles Michel hatte aber wegen der Groko-Verhandlungen zu dem Zeitpunkt nicht stattgefunden, deshalb wurde das zuständige Ministerium angefragt. Dieses wäre der nächste Ansprechpartner gewesen.

Marghem erklärte in einer Parlamentsdebatte und gegenüber unserer Zeitung, dass sie in keinem Kontakt zu Laschet stünde. Sie habe zuletzt mit der Vorgängerregierung über Tihange gesprochen. Sie plane aber ein Treffen mit NRW-Energieminister Andreas Pinkwart (FDP). Dieses Treffen war am Mittwoch.