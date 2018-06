Köln - Landwirte in NRW stehen in den Startlöchern für die Getreideernte

Köln.

Die Landwirte in Nordrhein-Westfalen stehen in den Startlöchern für die Getreideernte. „Wenn es jetzt weitgehend trocken bleibt, wird es schon nächste Woche mit der Gerste so richtig losgehen”, sagte ein Sprecher der Landwirtschaftskammer NRW auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. „Das wäre im Vergleich zu anderen Jahren dann sehr früh.”