Düsseldorf - Landtag will Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium besiegeln

Landtag will Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium besiegeln Letzte Aktualisierung: 10. Juli 2018, 22:38 Uhr

Düsseldorf. Der Landtag will am Mittwoch (11.30 Uhr) die Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium in Nordrhein-Westfalen besiegeln. Damit wird in den meisten Gymnasien des Landes das „Turbo-Abitur” nach acht Jahren abgewickelt.