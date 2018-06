Düsseldorf - Landeszuschuss für freie Tanz- und Theaterszene steigt

Landeszuschuss für freie Tanz- und Theaterszene steigt Letzte Aktualisierung: 25. Juni 2018, 16:10 Uhr

Düsseldorf. Die Fördermittel des Landes für die freie Tanz- und Theaterszene in Nordrhein-Westfalen werden deutlich aufgestockt. Die bisher jährlich acht Millionen Euro im Kulturhaushalt werden dieses Jahr um rund eine Million erhöht. Bis 2020 solle die Landesförderung auf insgesamt 12,5 Millionen Euro jährlich steigen, sagte Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (parteilos) am Montag in Düsseldorf.