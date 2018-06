Düsseldorf - Land unterstützt Wuppertaler nach Unwetterschäden

Düsseldorf.

Die Landesregierung hat Soforthilfen für von Unwetterschäden betroffene Menschen in Wuppertal beschlossen. „Der Starkregen hat in Wuppertal einen katastrophalen Schaden verursacht”, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Dienstag. Dies stelle viele Menschen vor große Herausforderungen.