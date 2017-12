Düsseldorf - Land NRW zeichnet vier Flüchtlings-Initiativen mit Gesundheitspreis aus

Land NRW zeichnet vier Flüchtlings-Initiativen mit Gesundheitspreis aus Von: Johannes Nitschmann

Letzte Aktualisierung: 15. Dezember 2017, 13:22 Uhr

Düsseldorf. Für ihr Engagement bei der medizinischen Versorgung von Asylbewerbern hat das Land Nordrhein-Westfalen vier Flüchtlingsinitiativen mit seinem „Gesundheitspreis 2017“ ausgezeichnet. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) erklärte am Freitag bei der Preisverleihung in Düsseldorf, für hunderttausende Flüchtlinge in NRW müssten „dauerhafte und tragfähige Strukturen“ für eine bedarfsgerechte Gesundheitsversorgung geschaffen werden.