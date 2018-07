Aachen/Würselen - Land NRW fördert Forschungsflugplatz Merzbrück mit vier Millionen

Aachen/Würselen.

Das Land NRW wird sich mit vier Millionen Euro am Ausbau des Flugplatzes Merzbrück zu einem Forschungsflugplatz beteiligen. Das hat Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Donnerstag in Aachen angekündigt. Damit rücken Entwicklung und später Serienproduktion von kleinen, umweltfreundlichen und automatisierten Flugzeugen mit Hybridantrieb – sogenannte Silent-Air-Taxis – in der Region in greifbare Nähe.