Bonn.

In mehreren Städten in Nordrhein-Westfalen haben in der Nacht zum Freitag Kurden gegen neue türkische Angriffe in Syrien demonstriert. Die Demonstrationen in Bonn, Bielefeld, Duisburg, Essen, Dortmund und Minden waren spontan und nicht angemeldet, sind aber friedlich verlaufen und mussten somit nicht aufgelöst werden, wie die Polizei mitteilte.