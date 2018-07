Düsseldorf - Künftige Talentschulen an sozialen Brennpunkten bekommen mehr Lehrer

Düsseldorf.

Die geplanten 60 „Talentschulen” an sozialen Brennpunkten in Nordrhein-Westfalen sollen insgesamt rund 415 zusätzliche Lehrerstellen bekommen. Die ausgewählten Schulen sollten Fachlehrer einstellen, aber auch mindestens eine Stelle für Schulsozialarbeit einrichten, teilte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in Düsseldorf mit.