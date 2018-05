Lüttich - Koran und ein Gebetsteppich in Zelle von Lütticher Attentäter gefunden

Lüttich.

Sie liegen sich in den Armen, weinen, umarmen sich: Rund tausend Menschen haben am Mittwoch auf dem Tivoli-Platz in Lüttich der Opfer des Attentats vom Dienstag gedacht. Polizisten erinnern an ihre beiden getöteten Kolleginnen und an den Studenten, der im Auto erschossen wurde. Um ein Uhr stand Lüttich für eine Schweigeminute still, auch Premier Charles Michel war dabei.