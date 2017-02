Könnte Atommüll aus Jülich doch in die USA?

Münster.

Atomkraftgegner fordern Nachbesserungen an der geplanten Änderung des Atomgesetzes. Es sei zu befürchten, dass die von den Bundestagsfraktionen von CDU/CSU, SPD und Grünen auf den Weg gebrachte Ergänzung den Export von Castoren aus dem stillgelegten Hochtemperaturreaktor Jülich in die USA erlauben könnte, erklärte die Initiative für den sofortigen Atomausstieg (Sofa) am Sonntag.