Köln - Kölner Boutiquenbesitzer getötet: Gericht will Urteil sprechen

Köln.

Im Prozess um einen tödlichen Überfall auf einen Boutiquenbesitzer will das Landgericht Köln am Mittwoch (14.00 Uhr) ein Urteil sprechen. Dem 66 Jahre alten Angeklagten wird Mord vorgeworfen. Mit einer Mittäterin soll er den 60 Jahre alten Kölner 2012 in dessen Wohnung überfallen und getötet haben.