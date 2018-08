Erkelenz/Kerpen - Klimacamp-Teilnehmer kämpfen erneut für eine bessere Zukunft

Gegenveranstaltung der Bergbau-Gewerkschaft

Die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE) hat diese Woche einen Revier-Appell veröffentlicht. Darin geht es um die Gestaltung der Zukunft des Rheinischen Reviers. Die Gewerkschaft fordert unter anderem, dass der „Strukturwandel solide organisiert und die Kohlekommission der Bundesregierung nicht zur „Abwicklungs- oder Ausstiegskommission“ wird.

RWE-Beschäftigte und Gewerkschafter wollen mit der Bevölkerung über Klimawandel und die Zukunft des Reviers ins Gespräch kommen: Am 14. August von 10 bis 14.30 in Eschweiler (Hospitalgasse/Grabenstraße), in Düren am 16. August (Köln-/Ecke Wirtelstraße) von 10 bis 18 Uhr und am 17. August in Aachen von 14 bis 18 Uhr am Kugelbrunnen.