Landgraaf/NL - Kleinbus überfährt Pinkpop-Besucher: Verdächtiger stellte sich in Amsterdam

Landgraaf/NL. Ein 35-jähriger Mann aus Heerlen ist in der Nacht zum Montag bei dem tödlichen Unfall in der Nähe des Festivalgeländes Pinkpop im niederländischen Landgraaf ums Leben gekommen. Drei weitere junge Menschen sind sehr schwer verletzt worden, sie schweben in Lebensgefahr. Der Fahrer, ein 34-jähriger Mann aus Heerlen, war zunächst geflüchtet und stellte sich auf dem Weg nach Amsterdam den Behörden.

Der 34-Jährige war mit einem weißen Lieferwagen, offenbar einem Fiat Doblo, gegen 4 Uhr in der Nacht in der Nähe von Camping B bei Snowworld in eine Fußgängergruppe gefahren und anschließend geflüchtet. Er ließ einen 30 Jahre alten Mann aus Landgraaf und einen 26-Jährigen und eine 23-Jährige aus Heerlen schwer verletzt liegen. Stundenlang fahndeten niederländische, deutsche und belgische Polizisten nach dem Unfallfahrer, der schließlich selbst bei der Polizei anrief und sich in Amsterdam in Begleitung eines Anwaltes der Polizei stellte. Er wird jetzt zum Verhör nach Südlimburg gebracht, der Lieferwagen wurde in Heerlen sichergestellt und wird technisch untersucht.

Rond 04.00 uur #aanrijding tussen een busje met enkele voetgangers op de Mensheggerweg in #Landgraaf. Traumahelikopter ingezet voor medische ondersteuning. Meer info volgt later. https://t.co/3OUKyNsRKo — Politie Limburg (@PolLimburg) 18. Juni 2018

Das Motiv des Mannes ist noch nicht erkennbar. „Es ist noch zu früh, Antworten zu geben, ich will nicht spekulieren. Die Untersuchungen sind noch im Gange“, sagte dazu Staatsanwältin Daniela Weymar auf bohrende Fragen der zahlreich erschienen Medienvertreter. Ein Anschlag könne ebenso wenig ausgeschlossen werden wie die Einnahme von Drogen oder Alkohol. Auch in diesen Richtungen werde ermittelt. Nicht bestätigen konnte die leitende Ermittlerin Informationen, dass der Mann gezielt auf Verkehrsregler zugefahren sei.

Nach dem Ende der dreitätigen Musikdarbietungen des ältesten Pop- und Rockfestivals Europas kommt es in der Umgebung der ehemaligen Trabrennbahn immer wieder zu chaotischen Verhältnissen bei der Abreise von zehntausenden Musikfans. Die Ermittlungen gegen den Mann werden wegen versuchten und vollendeten Totschlags geführt.

Vanochtend vroeg heeft een voertuig op de openbare weg (Mensheggerweg) 4 mensen aangereden. Hierbij zijn slachtoffers gevallen waaronder een dodelijk slachtoffer. De organisatie van @pinkpopfest is diep geschokt en leeft mee met de slachtoffers en familie. Meer informatie volgt. — Pinkpop festival (@pinkpopfest) 18. Juni 2018

Landgraafs Bürgermeister Raymond Vlecken zeigte sich vor zahlreichen Kameras tief getroffen durch das Geschehen: „Was als schönes Fest begonnen hatte, ist als Drama geendet.“ Vlecken drückte den Angehörigen der Opfer sein Mitgefühl aus.

Festivalchef Jan Smeets, der sich vor kurzem seiner dritten Herzoperation unterziehen musste und erst kurz vor dem Pinkpop aus dem Krankenhaus entlassen worden war, zeigte sich sehr angegriffen von der furchtbaren Tat nach dem Ende des dreitätigen Festivals, der 49. Auflage seit 1970. Smeets hatte nach eigenen Angaben seit dem Unfall noch kein Auge zugetan und bezeichnete sich als unvorstellbar tief getroffen. „Es war eine der besten Ausgaben aller Zeiten. Wir hatten nicht damit gerechnet, dass es so enden würde. Es ist sehr, sehr schrecklich.“





Nach Berichten niederländischer Medien handelt es sich bei dem Getöteten um einen freiwilligen Helfer vom Pinkpop, einen fanatischen Musikliebhaber.

Die Polizei Limburg hat eine Hotline eingerichtet. Angehörige oder Festivalbesucher, die das Unglück miterlebt haben, können sich unter 0031/251/260960 melden.