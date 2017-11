Informationen

Am 24. November tritt Hoffmann im Ballsaal des Alten Kurhauses in Aachen auf. Das Konzert ist bereits ausverkauft.

Mit Orchester und Chor und dem Programm: „Das Beste aus 30 Jahren Hollywood“ ist er am 30. November in Düsseldorf in der Mitsubishi Electric Halle zu erleben.

Karten sind erhältlich beim Kundenservice Medienhaus:

Friedrich-Wilhelm-Platz 2 (Elisenbrunnen)

52062 Aachen

Kundenservice mit Ticketverkauf

montags - freitags 10.00 - 18.00 Uhr

samstags 10.00 - 14.00 Uhr

Aachen Dresdener Straße 3

52068 Aachen

Kundenservice mit Ticketverkauf

Öffnungszeiten:

montags - donnerstags 8.00 - 18.00 Uhr

freitags 8.00 - 17.00 Uhr

samstags von 9.00 - 14.00 Uhr