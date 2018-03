Brüssel - Kindermörder Dutroux: Anwalt entfacht Debatte um vorzeitige Haftentlassung

Brüssel.

Sein Name steht für ein Trauma, das weit über Belgien hinausreicht: Marc Dutroux. In den 90er Jahren entführte, vergewaltigte und tötete er vier Mädchen. Weitere Sexualmorde werden ihm zur Last gelegt. Nun muss sich das Land erneut mit der Frage quälen: Soll das „Monster“ vorzeitig aus der Haft entlassen werden?