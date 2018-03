Düsseldorf.

Ein Elternpaar, das sieben seiner neun Kinder vernachlässigt und misshandelt haben soll, muss am Mittwoch (11.00 Uhr) in Düsseldorf vor Gericht. Zu einem ersten Prozesstermin in der vergangenen Woche waren die beiden Angeklagten nicht erschienen. Zwischenzeitlich gelang es der Polizei, sie aufzuspüren und zu verhaften.