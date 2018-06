Erkelenz/Merzenich - Keine Massenproteste gegen RWE beim Klimacamp

Erkelenz/Merzenich.

Beim Klimacamp, das Mitte August in der Nähe des Tagebaus Garzweiler stattfinden soll, wird es anders als in den Jahren zuvor offenbar nicht zu größeren Demonstrationen gegen Tagebaubetreiber RWE kommen. Das teilte am Freitag ein Sprecher des Veranstalters auf Anfrage unserer Zeitung mit.