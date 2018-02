Köln/Düsseldorf - Karnevalsauftakt in NRW: Polizei zieht erste positive Bilanz

Köln/Düsseldorf. Der Karnevalsauftakt in NRW ist laut ersten polizeilichen Stellungnahmen weitestgehend friedlich verlaufen. Für die Karnevalshochburgen Köln und Düsseldorf zogen die Beamten am Freitagmorgen ein überwiegend positives Fazit. Auch in Aachen blieb es ruhig. In Düren musste die Polizei etwas häufiger ausrücken als im vergangenen Jahr.

In Köln war die Polizei nach eigenen Angaben den Donnerstag über mit rund 1600 Polizisten im Einsatz, habe Streitereien geschlichtet und Platzverweise erteilt. In der südlichen Altstadt nahmen die Beamten einen betrunkenen 28-Jährigen fest, der eine Frau sexuell belästigt haben soll. Am frühen Abend kam es zu einem Unfall: Ein 21 Jahre alter Karnevalist, der aus Dortmund angereist war, geriet unter eine Straßenbahn und wurde schwer verletzt. Insgesamt sprach ein Polizeisprecher am Morgen von den „üblichen Karnevalserscheinungen” in der Domstadt. Es hätte aber keine „größeren Sachen” gegeben.

In Aachen beging ein Großteil der Jecken den Karnevalsauftakt ebenfalls friedlich. Mit steigender alkoholbedingter Enthemmung sei es zwar laut Polizeiangaben gelegentlich zu karnevalstypischen Auseinandersetzungen gekommen, in der Gesamtbetrachtung sei es jedoch aus polizeilicher Sicht meist ruhig geblieben. Insgesamt musste die Aachener Polizei an Fettdonnerstag, von 11 Uhr bis 1 Uhr in der Nacht 235 Einsätze bewältigen (davon acht Körperverletzungen, 22 Streitigkeiten, neun Schlägereien, elf Randalierer, und vier Sachbeschädigungen). Im Vorjahr waren es im gleichen Zeitraum noch insgesamt 401 Einsätze.

In Düren dagegen hatte die Polizei nach eigenen Angaben etwas mehr zu tun als im vergangenen Jahr. Sie musste zu rund zwanzig Einsätzen mehr ausrücken als im Jahr 2017, so eine Sprecherin. Zumeist sei es um Schlägereien und Randalierer gegangen.

Auch die Düsseldorfer Polizei gab eine positive erste Einschätzung zum Altweibergeschehen ab. Neben den üblichen Handgreiflichkeiten sei der Karnevalsbeginn „in einem ruhigen Rahmen” verlaufen, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. Aus noch ungeklärter Ursache kam es jedoch auch hier am Abend zu einem Unfall, bei dem ein 20-Jähriger in die Düssel stürzte und sich Kopfverletzungen zuzog.

In Bonn nahm die Polizei bis zum späten Abend 14 Menschen in Gewahrsam, die betrunken waren und randalierten. An insgesamt 62 Personen wurden Platzverweise erteilt. In einer Mitteilung vom Donnerstagabend war außerdem die Rede von zwei Fällen sexueller Belästigung beziehungsweise Nötigung. Insgesamt war die Bonner Polizei mit mehr als 500 Beamten im Einsatz. Die Einsatzzahlen waren im Vergleich zum Vorjahr nur unwesentlich erhöht.

Auch bei den vereinzelten Karnevalsveranstaltungen im Ruhrgebiet und im Sauerland blieb es nach ersten Einschätzungen der Polizei überwiegend ruhig.