Aachen - Karlspreis-Rahmenprogramm: Streitgespräch über das soziale Europa

Aachen.

Welches Europa wollen wir? Im Karlspreis-Rahmenprogramm diskutieren bekannte Politiker und Wissenschaftler verschiedene Teilbereiche dieses Themas im Ludwig Forum an der Jülicher Straße in Aachen. Am Freitag, 13. April, 18 Uhr, sprechen der Politikwissenschaftler und Armutsforscher Christoph Butterwegge und der Präsident der Europäischen Investitionsbank, Werner Hoyer, schwerpunktmäßig über das soziale Europa.