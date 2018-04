Aachen - Karlspreis-Diskussion: Ein Abend mit Jean Asselborn und Sven Giegold

Aachen.

Welches Europa wollen wir? Im Karlspreis-Rahmenprogramm diskutieren bekannte Politiker und Wissenschaftler verschiedene Teilbereiche dieses Themas im Ludwig Forum an der Jülicher Straße in Aachen. Den Auftakt macht am Donnerstag, dem 12. April, 20 Uhr, ein Abend mit Jean Asselborn, Minister für Auswärtige Angelegenheiten und Europa des Großherzogtums Luxemburg, und Sven Giegold MdEP, Finanz- und wirtschaftspolitischer Sprecher der Fraktion Die Grünen/EFA im Europäischen Parlament. Asselborn und Giegold werden sich vor allem dem Themenschwerpunkt Wirtschafts- und Währungsunion zuwenden.