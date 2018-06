Wiesbaden/Köln - Kampf gegen Hasspostings: Polizei durchsucht Wohnungen in NRW

Wiesbaden/Köln.

Zur Bekämpfung von Hasskommentaren im Internet hat die Polizei in zehn Bundesländern Wohnungen durchsucht - auch in Nordrhein-Westfalen. Der „Aktionstag zur Bekämpfung von Hasspostings” am Donnerstag wurde vom Bundeskriminalamt (BKA) koordiniert.