Schnee und Kälte in der Region Aachen

Region.

Nordrhein-Westfalen hat die bislang kälteste Nacht des Winters erlebt. Am frostigsten im Land war es in Lippstadt-Bökenförde mit Tiefstwerten von minus 12,5 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst in Essen mitteilte. In Aachen wurden minus sechs Grad erreicht, in Monschau sogar minus zehn.