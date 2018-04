Düsseldorf - Kachelmann geht gegen Alice Schwarzer vor

Düsseldorf.

Am Düsseldorfer Landgericht wird an diesem Dienstag (13.00) ein Streit zwischen Wettermoderator Jörg Kachelmann und Publizistin Alice Schwarzer verhandelt. Kachelmann wehrt sich gegen einen Ende Januar erschienenen Artikel („Von Wedel bis Kachelmann”) auf Schwarzers Webseite und will sechs Absätze des Artikels gerichtlich verbieten lassen.