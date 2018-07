Euskirchen.

Aus der JVA Euskirchen sind möglicherweise sensible Daten über die Vollzugsbeamten in die Hände von Häftlingen geraten. Ein JVA-Mitarbeiter soll Personaldaten auf einen USB-Stick gezogen und diesen auf dem Parkplatz verloren haben, sagte ein Sprecher des NRW-Justizministeriums am Dienstag in Düsseldorf.