Justizforum: Wenn Flüge Probleme machen

Kostenlose Teilnahme am Justizforum mit Anmeldung möglich

Die Teilnahme am Justizforum „Recht im Zentrum“ zum Thema „Ärger in der Luft“ ist kostenlos. Das Forum findet am Mittwoch,

8. November, 17 Uhr, im Atrium des Justizzentrums Aachen, Adalbert­steinweg 92, statt.

Anmeldungen werden bis Dienstag, 7. November, erbeten unter Telefon0241/5101-346 (Mo.-Fr. 9 bis 17 Uhr) oder per Mail an riz@zeitungsverlag-aachen.de

Experten halten Kurzvorträge. Im Einzelnen werden dies sein:

Prof. Mike Wienbracke LL. M. (Edinburgh), Westfälische Hochschule Gelsenkirchen Bocholt Recklinghausen, zum Thema: Die Europäische Fluggastrechteverordnung und ihre Anwendung durch die Gerichte.

Helia-Verena Daubach, Bundesamt für Justiz, Bonn zum Thema: Die Schlichtungsstelle Luftverkehr beim Bundesamt für Justiz.

Rechtsanwalt Martin W. Huff, Rechtsanwaltskammer Köln, zum Thema: Aktuelle Fragen des Reiserechtes.

Bernhard Borsche, Europäisches Verbraucherzentrum Deutschland, Kehl, zum Thema: Die Aufgaben des Verbraucherzentrums.

Matthias Quarch (Co-Referent),

Forum ad Mosam, Vorsitzender Richter am Landgericht Aachen.

Matthias Keller (Co-Referent),

Forum ad Mosam, Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht Aachen, Euroregionale Richterplattform.

Manfred Kutsch (Medienhaus Aachen) moderiert die Veranstaltung.

Für die Dauer des Justizforums können die Teilnehmer, die mit dem Auto anreisen, das Parkhaus des Justizzentrums nutzen. Die Ausfahrt ist bis zu 30 Minuten nach Schluss der Veranstaltung möglich.