Experten klären auf: Welche Rechte haben Anwohner?

Interessierte sind beim kostenlosen 35. Justizforum unserer Zeitung „Recht im Zentrum“ zum Thema „Nachbarn, Bauarbeiten und Verkehr – Wie viel Lärm ist erlaubt?“ herzlich willkommen.

Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 5. Juli, von 18 bis 19.30 Uhr im Atrium des Justizzentrums Aachen, Adalbertsteinweg 92, statt. Anmeldungen werden bis Mittwoch, 4. Juli, erbeten unter 0241/5101-346 (Montag bis Freitag 9 bis 17 Uhr) oder per E-Mail an riz@zeitungsverlag-aachen.de.

Experten halten Kurzvorträge: „(Kinder-) Lärm im Mietrecht“ mit Rechtsanwalt Arpad Farkas, Eschweiler; „Das Auto – tiefer, breiter, schneller ... wie laut darf mein Fahrzeug sein?“ mit Rechtsanwalt Ramon Jumpertz, Jülich; „Licht und Lärm als Ärgernis des Nachbarn“ mit Rechtsanwalt Michael Kirsch, Aachen.

Die Eröffnung der Veranstaltung übernimmt Susanne Fischer, Vorsitzende des Aachener Anwaltvereins. Manfred Kutsch vom Medienhaus Aachen wird als Moderator durch den Abend führen.

Wegen Sanierung ist das Parkhaus des Justizzentrums bei dieser Veranstaltung leider geschlossen. Stattdessen wird die Nutzung des Apag-Parkhauses Adalbertsteinweg 36 empfohlen.