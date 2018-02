Region - Juso-NRW-Chef wirbt für Nein zur großen Koalition

Region. Für oder gegen GroKo? Die Jusos trommeln in NRW gegen den Koalitionsvertag mit der Union. Parallel wirbt die SPD-Parteispitze für ein Ja zur Koalition.

Der Juso-Bundesvorsitzende Kevin Kühnert will am Freitag in Recklinghausen (15.00 Uhr) und Duisburg (19.30 Uhr) für ein Nein zum Koalitionsvertrag von Union und SPD werben.

Mehr als 463.000 SPD-Mitglieder können zwischen dem 20. Februar und 2. März über den Koalitionsvertrag abstimmen. Damit entscheiden sie darüber, ob es zu einer Neuauflage der großen Koalition kommt oder nicht. Allein in Nordrhein-Westfalen sind rund 115.000 und damit ein Viertel aller Parteimitglieder stimmbererechtigt.

Auch die Parteispitzen der Landes- und Bundes-SPD touren in den nächsten Tagen durch NRW. Bei mehreren Regionalkonferenzen wollen sie für ein Ja zum Koalitionsvertrag werben.