Kinderquäler aus Stolberg: Landgericht Aachen verhängt Haftstrafen

Stolberg/Aachen. In ihrem „letzten Wort“ vor dem Urteil der 3. Großen Jugendkammer des Aachener Landgerichts am Mittwochmittag hatten die Angeklagten Ali-Riza E. (21) und Rene M. (19) noch eindringlich ihre brutalen und sadistischen Taten bereut. Das bewahrte sie dennoch nicht vor einem harten Urteil - das allerdings womöglich ohne die gezeigte Reue noch höher hätte ausfallen können.

Gegen Ali-Riza E. verhängte die Kammer eine Jugendstrafe von drei Jahren und vier Monaten, für seinen jüngeren Freund Rene M. gab es drei Jahre Haft. Die Strafe ist in einer Jugendstrafanstalt zu verbüßen.

Der Vorsitzende der Kammer, Richter Jürgen Beneking, ließ nach der Verkündung des Strafmaßes nicht den geringsten Zweifel an der Verabscheuungswürdigkeit der weit mehr als 20 Taten, die die beiden Heranwachsenden im Jahr 2017 über lange Monate fast täglich an einem geistig behinderten Nachbarsjungen verübt hatten. Auch ein zweiter Junge im Alter von elf Jahren wurde zur Zielscheibe, wenn auch weniger heftig.

Die Quälereien, Erniedrigungen seelischer wie sexueller Art, die Körperverletzungen und eine Vergewaltigung im Analbereich hatte sich die Kammer auf den Handys der Angeklagten ansehen können. Die Videos waren aus Geltungssucht und voller Stolz von den Angeklagten auf die Chat- und Videoplattform Snapchat hochgeladen worden.

„Das sind widerwärtige und ekelhafte Taten von einem Ausmaß und einer Intensität, die ich in dieser Kammer noch nicht gesehen habe“, gab der langjährige Vorsitzende dieser Jugendkammer zu Protokoll. Mit „zunehmender Brutalität“ hätten die beiden Heranwachsenden ihrem im gleichen Hause über Rene M. wohnenden behinderten Freund „in vielfältiger Art und Weise die übelsten Dinge angetan“. Das Opfer war zur Tatzeit gerade mal 17 Jahre alt.

Neben allen ins Netz gestellten Beleidigungen, Schlägen, Todesdrohungen und abstrusen Demütigungen sind zwei Vorfälle in der Tat hervorzuheben. Die Idee, den Jungen am Unterschenkel massiv mit glühender Shisha-Kohle zu verbrennen und dies zu filmen, erfüllt den Tatbestand der gefährlichen Körperverletzung - der Vorfall grenzte regelrecht an Folter.

Das Filmen eines solchen Vorgangs mit seiner Veröffentlichung im Netz sei zudem ein massiver und unzulässiger Eingriff in die Persönlichkeitsrechte eines Menschen, stellte das Gericht fest. Dies sei gleich mehrfach geschehen, beschrieb Beneking den Sachverhalt. Schlimmer noch: Es habe das Opfer damit „der öffentlichen Demütigung in der Heimatstadt Stolberg“ preisgegeben. Noch ekelhafter, so das Gericht, sei die versuchte anale Vergewaltigung mit einer Spraydose mit ekelhaften Begleitumständen.

So bejahte das Gericht bei beiden Angeklagten das Vorhandensein „schädlicher Neigungen“. Der Richter stellte, wichtig im Jugendstrafrecht, „die Schwere der Schuld“ für beide Angeklagten fest. Auf das „Warum“ der Taten hatte allerdings auch die Kammer keine befriedigende Antwort. Die Richter sind überzeugt, dass ein „langer Weg der Aufarbeitung“ vor den zuvor nicht vorbestraften jungen Männer liegt.